Международная помощь от США была заморожена на 90 дней для того, чтобы проверить расходы и искоренить расточительства.

Приостановка помощи от США другим странам стала неожиданностью для Восточной Европы. Это может привести к ощутимым последствиям в регионе, сообщает Associated Press.

Отмечается, что международная помощь от США была заморожена на 90 дней для того, чтобы проверить расходы и искоренить расточительства. В это же время президент Дональд Трамп продвигает свою программу "Америка прежде всего".

В агентстве подчеркнули, что Восточная Европа уже давно является полем геополитической битвы. В этом регионе интересы внешней политики Запада часто сталкиваются с интересами России или Китая.

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Поэтому страны Восточной Европы опасаются, что прекращение финансирования со стороны США создать вакуум, которым воспользуются враги Вашингтона против его союзников, добавили в агентстве.

"В случае Молдовы поддержка иностранных доноров жизненно важна для балансировки медиа-ландшафта. Многие телеканалы и медиа-учреждения финансируются Россией, поэтому необходим противовес... Это беспрецедентная ситуация, но мы стараемся не паниковать", - сказала журналистам директор независимой медиа-платформы Moldova.org Оксана Гредченко.

По ее словам, гранты от США официально закончились 24 января. Поэтому Гредченко привлекла 135 новых спонсоров, чтобы покрыть зарплаты 16 сотрудников платформы до марта.

"Мы не ожидали, что это так сильно повлияет на Молдову, поскольку мы думали, что финансирование будет сокращено лишь частично. Учитывая, насколько Молдова зависит от финансирования США, не только НПО и пресса, но и местные муниципалитеты, многие государственные учреждения… Это шок для всех", - объяснила она.

Журналисты напомнили, что с 1990-х годов Агентство США по международному развитию (USAID) инвестировало несколько миллиардов долларов в Молдову, Сербию, Албанию, Косово, а также Боснию и Герцеговину. Эти бывшие коммунистические страны сейчас стремятся вступить в Европейский Союз.

В агентстве подчеркнули, что в этих странах средства USAID помогали финансировать демократические институты и реформы, а также проекты инфраструктуры и энергетической безопасности.

"Не будет преувеличением сказать, что у нас в Молдове демократия, отчасти благодаря американской финансовой поддержке. США выгодно то, что мы более демократичны и развиты, гарантируя, что мы не превратимся в российскую или китайскую колонию", - заявил журналистам председатель кишиневского аналитического центра WatchDog Валериу Паша.

Кроме того, исполнительный директор Ассоциация сборного строительства Косово Ситриме Дервишоли сказала в комментарии для агентства, что приостановка финансирования USAID отрицательно скажется на способности ее ассоциации оказывать техническую помощь компаниям-членам, которым требуется профессиональное образование и обучение.

Независимый экономический аналитик из Косово добавил, что заморозка финансирования USAID может оказать крайне негативное влияние на будущее страны. Он отметил, что это коснется правительства, частного сектора и образования.

В агентстве поделились, что заморозка финансирования USAID нетавно скажется и на Сербии. Журналисты заверили, что при президенте Александре Вучиче, который балансирует между Западом, РФ и Китаем, укрепление верховенства закона и борьба с коррупцией осуществляются довольно медленно.

"В настоящее время у нас есть проект USAID по государственному финансированию. Обучение местных НПО по отслеживанию государственных финансов. Это было приостановлено", - рассказал журналистам Неманья Ненадич из организации Transparency International в Сербии.

Также программы финансирования USAID помогают европейским странам следить за ходом местных выборов, добавили в агентстве. Например, правозащитная ассоциация Promo-LEX в Молдове использовала средства от США, чтобы покрыть около 75-80% расходов на свои проекты. Среди них мониторинг за выборами и парламентский надзор.

"Все мероприятия, финансируемые USAID, приостановлены. Без немедленной альтернативной поддержки эти важнейшие мероприятия не могут продолжаться в том же масштабе или эффективности. Учитывая предыдущее вмешательство России посредством незаконного финансирования кампании, политической коррупции и дезинформации - наша миссия по наблюдению имеет решающее значение для обеспечения прозрачности выборов", - сказал исполнительный директор ассоциации Ион Маноле.

Молдавский доцент кафедры международных отношений Оклендского университета Кристиан Кантир рассказал журналистам, что любая приостановка помощи от США дает России возможность использовать и извлекать дополнительную выгоду из слабостей Молдовы. По его словам, проблему усугубляет отсутствие финансирования USAID. Он добавил:

"Таким образом, у Москвы будет больше возможностей сбить Кишинев с пути интеграции в Европейский Союз. Точно так же, сокращение финансирования независимых новостных агентств затрудняет для журналистов задачу привлечения к ответственности коррумпированных политиков, многие из которых связаны с Россией".

Заморозка помощи от США другим странам - важные новости

Ранее в Пентагоне рассказали, коснется ли Украины указ президента США Дональда Трампа о приостановлении международной поддержки. Ранее он приостановил предоставление международной поддержки на 90 дней.

Кроме того, военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, ждать ли изменений на фронте из-за приостановки помощи от США. По его словам, у Украины есть возможность продержаться в борьбе против РФ, даже если помощь от США будет задерживаться долго.

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