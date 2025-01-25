Военная помощь продолжается по пакетам, которые были приняты ранее.

Распоряжение Государственного департамента США о приостановлении помощи иностранным государствам не касаются военной поддержки Украины.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД). По словам руководителя ЦПД, офицера Сил обороны Андрея Коваленко, поддержка обороноспособности Украины со стороны США остается неизменной.

"Военная помощь США для Украины продолжается, в частности по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее", - сообщил руководитель Центра.

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Согласно информации, две основные программы - PDA (Presidential Drawdown Authority) и USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), через которые изготавливается и поставляется оружие для Украины, продолжают работать без изменений.

Временное прекращение иностранной помощи от США: что известно

Американская помощь Украине заморожена на три месяца. Через 85 дней госсекретарь Марко Рубио подаст Дональду Трампу доклад, в котором укажет, целесообразно ли Вашингтону возобновлять поддержку Киева, пишет издание Politico.

При этом журналист Остап Яриш утверждает, что в Пентагоне отметили, что указ не касается военной помощи Украине. "В Пентагоне мне говорят обратное - что этот указ военной поддержки не касается", - отметил он.

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