Ранее президент США приостановил предоставление международной поддержки на 90 дней.

Указ президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о приостановлении на 90 дней предоставления международной поддержки не касается программ военной помощи Украине. Это подтвердили украинской службе "Голоса Америки" в Пентагоне.

"Помощь в сфере безопасности Украине не подпадает под ограничения недавнего указа об иностранной помощи, поскольку он касается только программ развития, а не военной поддержки", – говорится в заявлении американского оборонного ведомства.

Отмечается, что контракты на изготовление оружия для Украины по программе USAI, которые были оформлены администрацией предыдущего президента США Джо Байдена, остаются в силе. Кроме того, этот указ Трампа не влияет на остаточную и ранее запланированную поставку оружия со складов США по программе PDA.

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Однако как именно указ Трампа повлияет на предоставление Украине невоенной помощи, доподлинно неизвестно. В ответ на запрос "Радио Свобода" по этому вопросу посольство США в Украине ссылается на обнародованный текст указа президента Трампа, не предоставляя дополнительных объяснений.

Что предшествовало

Несколько дней назад стало известно, что новый президент США Дональд Трамп приостановил все программы помощи США иностранным государствам на 3 месяца. Отмечалось, что помощь будет остановлена до проведения проверки на "соответствие целям политики" Трампа.

Комментируя эту информацию, военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман акцентировал, что в случае приостановления военной помощи США Украине будет сложно как и в начале 2024 года, но ситуация может стать опасна уже и для европейских стран.

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