Приостановка помощи от США: эксперт рассказал, ждать ли изменений на фронте

У Украины есть возможность продержаться в борьбе против РФ, даже если помощь от США будет задерживаться долго.

Новый президент США Дональд Трамп вскоре после своей инаугурации подписал ряд распоряжений, в том числе и о временном приостановлении всех программ внешней помощи на 90 дней до проведения проверок. Несмотря на это, ситуация на фронте в Украине существенно не изменится.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире "Украинского Радио".

"Администрация Джо Байдена за крайние два месяца его каденции достаточно масштабно обеспечила нас вооружением и военной техникой. Думаю, что на ближайшие полгода мы точно будем иметь достаточное количество материальных технических ресурсов, чтобы быть эффективными на поле боя. По другим составляющим, к сожалению, мы имеем определенные провалы. Их нужно, во-первых, исследовать, а затем искать пути преодоления этих проблем", - сказал он.

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Эксперт отметил, что у Украины есть возможность продержаться в борьбе против РФ, даже если помощь от США будет задерживаться долго.

"Такой опыт, к сожалению, мы имеем. Помним, что в начале прошлого года из-за неуступчивой позиции части американского Конгресса, мы имели провал по поставкам оружия и военной техники от наших заокеанских партнеров в течение фактически 7-ми месяцев. На этот раз, если речь пойдет о 3-х месяцах, мы точно продержимся, потому что ресурсов на первое полугодие нам хватит", - заверил он.

Селезнев подчеркнул, что военную помощь Украина получает не только от США, но и от европейских партнеров. Кроме того, украинский оборонный комплекс работает над тем, чтобы удовлетворить большую часть потребностей Сил обороны.

"Поэтому я не думаю, что нам стоит посыпать голову пеплом и говорить, что все пропало", - резюмировал эксперт.

Трамп временно приостановил помощь другим странам - что стоит знать

Напомним, что новоизбранный президент Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, приостанавливающий все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ их соответствия целям его политики. В Associated Press отметили, что некоторые из крупнейших получателей американской помощи вряд ли столкнутся с резким сокращением, поскольку эти суммы включены в долгосрочные пакеты, рассчитанные на десятилетия вперед.

Тем не менее военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что в случае приостановления военной помощи США Украине будет сложно как и в начале 2024 года, но ситуация может стать опасна и для европейских стран. Он подчеркнул, что пока определенные запасы у Украины есть.

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