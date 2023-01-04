В польском МИД возмутились, что Германия не сотрудничает с Польшей по этому вопросу.

Польша обратилась к ООН за поддержкой в вопросе выплаты Германией военных репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

С соответствующим заявлением во время пресс-конференции в Варшаве выступил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик, пишет "Укринформ".

По словам Мулярчика, Берлин не сотрудничает с Варшавой по этому вопросу. Так, Польша три месяца назад направила в Германию дипломатическую ноту, однако до сих пор не получила официального ответа. В связи с этим они решили поднять вопрос на международный уровень.

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В Польше заявили, что обратятся к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерреша, председателю Генсамблеи ООН Чабе Кьорьоши, председателю Совета ООН по правам человека Вацлаву Балеку и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. Также Варшава планирует провести информационную кампанию, чтобы объяснить, почему должна получить репарации от Германии. Мулярчик подчеркнул, что Польша никогда не отказывалась от немецких репараций и никогда их не получала.

Польша и репарации от Германии

Как сообщал УНИАН, 1 сентября в Польше был представлен доклад о репарациях за военные потери, которые понесла страна в результате немецкого нападения во Второй мировой войне. Польша оценивает свои потери в 6,2 трлн злотых ($1,32 трлн) и собирается в будущем требовать эту сумму от Германии. Польша неоднократно поднимала в диалоге с Германией вопрос репараций за Вторую мировую войну, однако в Германии подчеркивали, что вопрос репараций закрыт.

Уже 2 сентября Министерство иностранных дел (МИД) Германии заявило, что вопрос о репарации за потери во Второй мировой войне решен.

"Польша отказалась от дальнейших репараций давно, в 1953 году, и несколько раз подтверждала этот отказ. Это фундаментальная основа сегодняшнего европейского порядка. Германия несет свою политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну", - добавил представитель МИД.

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