Германия несет свою политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну.

Министерство иностранных дел (МИД) Германии заявило, что вопрос о репарациях за потери во Второй мировой войне решен.

Об этом заявили в ведомстве в комментарии Reuters.

"Позиция правительства Германии неизменна, вопрос о репарациях решен", - говорится в электронном письме представителя министерства.

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"Польша отказалась от дальнейших репараций давно, в 1953 году, и несколько раз подтверждала этот отказ. Это фундаментальная основа сегодняшнего европейского порядка. Германия несет свою политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну", - добавил представитель МИДа.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября в Польше был представлен доклад о репарациях за военные потери, которые понесла страна в результате немецкого нападения во Второй мировой войне. Польша оценивает свои потери в 6,2 трлн злотых ($1,32 трлн) и собирается в будущем требовать эту сумму от Германии. Польша неоднократно поднимала в диалоге с Германией вопрос репараций за Вторую мировую войну. В немецком правительстве, однако, подчеркивали, что вопрос репараций закрыт.

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