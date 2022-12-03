Работа была продана за 310 тыс. евро, однако после гневной реакции Польши берлинский аукционный дом решил приостановить завершение сделки.

Польские власти осудили решение немецкого аукционного дома продать картину русского художника Василия Кандинского. По утверждению Польши, полотно без названия 1928 года было украдено из Национального музея в Варшаве в 1984 году.

Аукционисты заявили, что изучили информацию министерства культуры Польши о том, что картина была украдена, и пришли к выводу, что никаких юридических препятствий для проведения аукциона нет, сообщает Би-би-си.

Работа была продана за 310 тыс. евро, однако после гневной реакции Польши берлинский аукционный дом Grisebach решил приостановить завершение сделки.

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Официальная Варшава утверждает, что на обратной стороне картины Кандинского стоит штамп музея, откуда она изначально поступила.

Польский консул в Берлине Марцин Крол присутствовал на аукционе в Берлине, но не смог помешать продаже картины. По его словам, работа находится в базе данных похищенных произведений искусства Интерпола.

"Немецкий аукционный дом действовал как скупщик краденого, — написал в "Твиттере" министр культуры Польши Петр Глиньский. - Они продали картину Кандинского, зная, что она украдена из польского музея".

Министерство заявило, что юридическим путем попытается вернуть картину, назвав аукцион "крайне неэтичным и противоречащим стандартам, которые должны применяться на международном рынке искусства".

В свою очередь в заявлении аукционного дома говорится, что он проявил "особую осторожность" при проверке прав собственности на акварель Кандинского и пришел к "четкому выводу, что никаких юридических возражений против аукциона нет". Однако все равно решил обратиться в суд и приостанавливает дальнейшее проведение аукциона до получения разъяснений.

Продажа картины Кандинского вызвала такой резонанс еще и потому, что Польша пытается вернуть тысячи произведений искусства, украденных нацистами во время Второй мировой войны. Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик сказал, что продажа отражает более широкое нежелание Германии вернуть Польше украденное.

"Они не хотят возвращать очень важные культурные ценности, которые они украли у Польши. Главная проблема для нас заключается в том, что немецкое законодательство защищает эту кражу. Это не очень хорошо для немецкого правопорядка", - прокомментровал он.

Немецкое законодательство допускает такие продажи, поскольку по истечении 30 лет произведение не считается украденным, добавил он.

"Я рассматриваю эту ситуацию как большую проблему, потому что мы видим, что у немецкого правительства и вообще у Германии есть проблема с компенсацией и украденными у Польши культурными ценностями. Многие из них сейчас находятся на территории Германии", - сказал Муларчик.

Польша требует репараций от Германии

В Польше подсчитали, что ее потери от действий нацистской Германии в 1939-1945 годах составили примерно 6,22 трлн злотых ($1,4 трлн). В октябре польское правительство направило в Берлин дипломатическую ноту с требованием компенсации.

Правительство Германии считает вопрос о военных репарациях закрытым из-за соглашения 1953 года между СССР и Восточной Германией, согласно которому тогдашние коммунистические власти Польши отказались от дальнейших претензий. Польша утверждает, что это соглашение недействительно, поскольку в то время страна была зависима от советского влияния.

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