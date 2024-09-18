Украинцы хотят быть готовыми отвечать на атаки с территории России и продолжать использовать западное оружие для деоккупации своих территорий. Белый дом медлит с решением.

Украинские лидеры снова с тревогой наблюдают за предстоящими выборами в Вашингтоне, которые могут стать решающими для их судьбы так же, как и ситуация на фронте.

Как пишет Politico, украинские чиновники в последних разговорах с журналистами делились смешанными чувствами: от беспокойства и истощения до решимости. Весенне-летняя кампания принесла успехи - прорывы на территорию России и технологические достижения в сфере дронов и роботов частично нейтрализовали преимущества противника в военной силе и вооружении. Однако цена для Украины остается чрезвычайно высокой - Киев заполнен фотографиями погибших на войне. Россия усиливает обстрелы, в том числе атакуя столицу и критическую инфраструктуру, что создает опасения, что эта зима может стать самой сложной в истории.

Ожидания в отношении Вашингтона растут. Президент США Джо Байден в ближайшие недели будет решать, разрешить ли Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по российской территории. Это очередное решение, которое будет определять масштаб американской поддержки в этом конфликте.

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Украинские лидеры просят расширить список возможных целей для ударов, чтобы включить объекты вглубь России, из которых отправляют ракеты и бомбардировщики. Киев считает это вопросом защиты от российской агрессии.

Является ли это эскалацией? Не более, чем предыдущие просьбы Украины относительно танков Abrams, истребителей F-16 или тактических ракетных систем ATACMS. Как пишет издание, это больше о том, чтобы дать Украине возможность эффективно защищать свою страну. Хотя Владимир Путин снова пригрозил, заявив, что удары по России могут привести к конфликту с НАТО, это пока не изменило решимости Байдена.

"Аргументы об эскалации - это очень 2014 год", - отметил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Как отметил глава ГУР, сейчас "мы имеем стандартную обычную войну с использованием всех видов обычного оружия".

Месседж России заключался в том, что союзники по НАТО помогут Украине, но никогда не настолько, чтобы действительно нарушить статус-кво в самой России. Победа Украины определена восстановлением независимого и безопасного государства на своих границах, следовательно, предполагает изменения в России и уничтожение ее империалистического режима. Но это та победа, к которой Вашингтон не обязывался.

"Они не хотят, чтобы Украина проиграла, и они не хотят, чтобы проиграла Россия. Такая позиция является непримиримой", - сказал в кулуарах YES Эрик Кросс, эстонский парламентарий и бывший офицер разведки.

На встрече с украинскими и европейскими лидерами на прошлой неделе в рамках "Ялтинской европейской стратегии" обсуждали военный и моральный аспект защиты Украины. Украинцы хотят быть готовыми отвечать на атаки с территории России и продолжать использовать западное оружие для деоккупации своих территорий.

Украинские лидеры с нетерпением ждут на следующей неделе, когда Байден встретится с президентом Владимиром Зеленским во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы решить ключевые вопросы по дальнейшей поддержке.

Зеленский отметил, что задержки в решении этих вопросов только на руку Путину, который использует каждую возможность для продвижения своих действий. Украинцы надеются, что Байден примет решение, которое позволит им усилить свою оборону и продолжить борьбу.

В конце концов, украинская сторона пытается доказать, что победа возможна только при условии четкой и непрерывной поддержки со стороны западных партнеров. Теперь решение остается за Вашингтоном.

Удары по России западными ракетами - актуально

Напомним, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не повлияла на изменение политики США относительно возможного разрешения для ВСУ на удары их оружием вглубь России.

По его словам, США продолжат обсуждать с Украиной возможные способы поддержки, чтобы она могла выиграть эту войну. Он уточнил, что речь идет о предоставлении технических средств и разведданных.

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