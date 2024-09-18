В Госдепе отметили, что США предоставляют Украине другую помощь для победы в войне - в частности, технические средства и разведданные.

Встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не повлияла на изменение политики США относительно возможного разрешения для ВСУ на удары их оружием вглубь России. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге.

"У меня нет объявлений об изменениях в нашей политике сегодня", - подчеркнул он.

В то же время, добавил Миллер, США продолжат обсуждать с Украиной возможные способы поддержки, чтобы она могла выиграть эту войну. Он уточнил, что речь идет о предоставлении технических средств и разведданных.

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"Мы всегда обсуждаем с украинцами, что им необходимо и как мы можем оказать им поддержку наилучшим образом", - добавил глава пресс-службы.

Он также напомнил заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что США готовы "адаптировать и корректировать эту политику по мере необходимости" - таким образом, чтобы это имело "стратегический смысл".

При этом Миллер не ответил на вопрос, может ли политика по ударам в дальнейшем все же быть изменена, заявив, что у него "нет никаких объявлений сегодня" на этот счет.

Разрешение США на удары по России

Как заявил недавно президент Украины Владимир Зеленский, в настоящее время ВСУ не разрешено наносить удары западным оружием вглубь территории РФ. Он подчеркнул, что Украина просто хочет иметь возможность атаковать базы, которые используются для бомбардировок украинской территории.

Президент США Джо Байден сообщил, что его администрация в настоящее время рассматривает возможность снятия ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия в конфликте с Россией.

В то же время, как писало The Times, Великобритания не позволит Украине использовать ракеты большой дальности по целям в России без согласия США.

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