Аналоги эмблемы "Ангелов Смерти" освятили в храме Минобороны РФ.

В Российской Федерации придумали обереги для солдат, которые воюют в Украине, в виде "печатей чистоты" из вселенной известной настолькой игры Warhammer 40000. Как сообщает тг-канал "Дождь", "обереги" уже освящены в главном храме ВС России - соборе Воскресения Христова.

"Об освящении защитных оберегов с текстом 90 псалма "Живый в помощи" отчитались российские каллиграфы Дмитрий Север и Дмитрий Ратник - на их пост обратил внимание священник Иоанн Бурдин. "Тысячи" таких изделий уже якобы отправили на фронт", — пишет издание.

"Печать чистоты" представляет собой металлическую или восковую печать с молитвой. Персонажи игры Warhammer 40000 ее носят на доспехах или щитах для защиты от темных сил.

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"Нам очень понравился этот образ, и мы решили, что русские солдаты по праву являются лучшими воинами человечества, и также могут носить подобные свитки в бой", - заявили инициаторы проекта.

Всего разработали 4 варианта печати, один из них "как будто в копоти" для лучшего внешнего вида, как заявляется, для "лучшей маскировки". Также каллиграфы отчитались об изготовлении титановых икон с ликом Христа.

По данным "Дождя", РПЦ пока не подтверждала проведение ритуала, а в соцсетях главного храма Минобороны нет постов об освящении "печатей".

Как отметил Бурдин, "печати чистоты" - это листочек с красной печатью, который крепится на доспехи "Ангелов Смерти" - космических десантников из игры Warhammer 40000.

"На тех листочках, которые освящали в храме, напечатан 90-й псалом "Живый в помощи". Идею создатели позаимствовали в игре, только текст и эмблему поменяли", — констатирует священник.

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В Российской Федерации во время избирательной кампании, которая прошла в сентябре, более 300 депутатских мандатов получили участники войны против Украины. Как сообщило издание "Можем объяснить", мандатами награждены те, кто призывал убивать украинцев и те, кто тиражировал мифы пропаганды, и "герои СВО". Часть из них будут сочетать стрельбу и законотворчество. В частности, по численности - целый батальон (308 участников войны с Украиной) - выдвинут пропутинской партией "Единая Россия" в законодательные органы.

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