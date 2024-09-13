Власти США обвинили медиагруппу "Россия сегодня" и телеканал RT в работе на российскую разведку.

Министерство финансов США ввело санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора пропагандиста Дмитрия Киселева.

Согласно списку обновлений на сайте OFAC (отдела Минфина США, ответственного за санкции), 13 сентября были введены санкции против автономной некоммерческой организации (АНО) "ТВ Новости" (это официальное название пропагандистов RT), АНО "Евразия" и ФГУП МИА "Россия сегодня". Из физических лиц под санкции попал пропагандист гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев, а также гражданка России и Молдовы Нелли Парутенко, которая она возглавляет АНО "Евразия".

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, медиагруппа "Россия сегодня", в которую входят ряд российских пропагандистских СМИ, среди которых РИА Новости, Sputnik и Russia Today, не только распространяет пропаганду РФ, но и действует как подразделение российской разведки.

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Блинкен отдельно отметил, что телеканал RT участвовал в операциях влияния в разных странах мира, среди которых - создание фейковых СМИ в Германии и странах Африки, а также попытка вмешаться в предстоящие президентские выборы в Молдове.

С российской стороны на заявление Госдепартамента пока откликнулась только официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Думаю, в США должна появиться новая профессия - специалист по введенным против России санкциям. Кто-то же должен следить за тем, чтобы санкции хотя бы не повторялись. А то по второму кругу уже пошли с RT", - написала она в своем-телеграм-канале.

Санкции против российских пропагандистов

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в перечень 10 физических и 2 юридических лица в рамках скоординированного ответа правительства США на попытки Москвы оказать вредоносное влияние на президентские выборы в США в 2024 году.

Отмечается, что начиная с начала 2024 года руководители RT начали предпринимать еще более гнусные усилия по тайной вербовке невольных американских влиятельных лиц для поддержки своей злонамеренной кампании влияния.

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