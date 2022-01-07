Статую снесли в Талдыкоргане 5 января.

В сети появилось видео сноса памятника экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в Талдыкоргане 5 января.

Ролик с моментом падения статуи опубликовал Telegram-канал Mash.

"Статую не смогли повалить вручную и специально подогнали армейский грузовик", – говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что памятник Назарбаеву сносили под радостные возгласы, аплодисменты и песни. Известно, что статую установили в 2016-м году.

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В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

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