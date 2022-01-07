В городе продолжается антитеррористическая операция.

В Алматы с утра были слышны звуки выстрелов и велись ожесточенные бои.

О ситуации в городе пишет Telegram-канал Baza.

По словам журналистов, на дороге лежат убитые люди и стоят расстрелянные машины. В городе продолжается антитеррористическая операция.

Вместе с тем сообщается, что город постепенно начинает приходить в себя: в немногих открытых магазинах огромные очереди, на полках не хватает продуктов, другие магазины разграблены и откроются, видимо, нескоро.

Читайте такжеПрезидент Казахстана дал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения (видео)В некоторых городах Казахстана звучат тревожные сирены и объявления:

"…в городе начинается антитеррористическая операция. Не выходите из дома. Убедительная просьба находиться в безопасном месте. Заведите домой детей и родных. Не подвергайте опасности себя и своих близких…".

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

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