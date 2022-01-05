Первой "жертвой" стал памятник только что уволенному Назарбаеву в Талдыкоргане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку главу Совбеза и многолетнего руководителя страны Нурсултана Назарбаева. Вслед за этим митингующие решили повалить памятник, который возвели в его честь.

Первой "жертвой" стал памятник только что уволенному Назарбаеву в Талдыкоргане, сообщает Telegram-канал "Раньше всех".

Памятник был установлен в 2016-м году.

Читайте также"Уходи, старик": в Казахстане проходят массовые протесты, президент отреагировал (видео)На видео видно, что снос памятника бывшему президенту происходит под радостные возгласы, аплодисменты и песни.

Источники в МИД России сообщили, что Назарбаев "готов покинуть Казахстан для лечения". За 5 января из Казахстана уже вылетело около 10 частных самолетов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу и заявил, что намерен действовать "максимально жестко". А так же сообщил, что с сегодняшнего дня возглавляет Совет безопасности, который ранее возглавлял предыдущий президент Нурсултан Назарбаев.

Как сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции.

Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни человек.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

В местных Telegram-каналах сообщается, что протестующие захватили резиденцию президента, другие административные здания.

Вас также могут заинтересовать новости: