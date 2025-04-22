Песков заявил, что Путин "неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров".

Россия готова начать переговоры с Украиной об окончании войны при условии, если Украина снимет юридически преграды на пути контактов между странами, заявил спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

"При желании и открытости украинской стороны, наверное, должны быть предприняты какие-то шаги для того, чтобы юридически расчистить эти преграды на пути таких контактов, если есть такая готовность", - сказал он.

По его словам, Путин "неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров".

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"Вчерашние слова президента об обсуждении моратория на удары по гражданским объектам - еще одно повторение этой готовности", - добавил Песков.

Попытки диалога между Украиной и РФ

Как сообщал ранее УНИАН, вечером 20 апреля, когда заканчивалось "пасхальное перемирие", объявленное Путиным, президент Украины Владимир Зеленский предложил России отказаться от дальнобойных дроновых и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре на 30 суток с возможностью продления. Он подчеркнул, что оккупанты не сдержали своего обещания тишины на всех основных направлениях фронта, однако не было воздушных тревог. "Итак, это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продолжить", - сказал он.

На следующий день российский правитель заявил, что Россия проанализирует предложение о моратории на удары по объектам гражданской инфраструктуры и даст ответ. Он подчеркнул, что "надо разобраться" с предложением не бить по гражданским объектам, с которым ранее выступил Зеленский.

В то же время, как сообщил Институт изучения войны, Путин не заинтересован в прекращении боевых действий в ближайшее время. По словам аналитиков, постоянный отказ диктатора от предложений США и Украины о прекращении огня противоречит заявленному подходу президента США Дональда Трампа, который предусматривает сначала установление прекращения огня, а затем ведение переговоров по более широкому мирному соглашению, а также цели Трампа по достижению длительного мира в Украине.

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