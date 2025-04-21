США на этих переговорах будет представлять, в частности, госсекретарь Марко Рубио.

В среду в Лондоне пройдут переговоры представителей США, Европы и Украины по вопросу прекращения войны.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, США на этих переговорах будут представлять госсекретарь Марко Рубио и специальные посланники Трампа Стив Виткофф и Кит Келлог, которые встретятся с министрами иностранных дел и советниками по национальной безопасности Франции, Германии, Великобритании и Украины.

В то же время отмечается, что планы переговоров находятся на стадии обсуждения и все еще могут измениться.

Видео дня

Отмечается, что эти переговоры станут продолжением встречи в Париже на прошлой неделе, где США поделились предложениями по обеспечению прекращения огня и мирного соглашения между Россией и Украиной.

Ранее Bloomberg сообщал, что США готовы ослабить санкции против Москвы и признать контроль России над украинским черноморским полуостровом Крым в рамках сделки.

"Предложение США фактически заморозит линию фронта, при этом Россия сохранит фактический контроль над большей частью территории, которую ее силы в настоящее время занимают на востоке и юге Украины. Цель Украины вступить в НАТО также не будет рассматриваться, хотя любое соглашение должно включать гарантии безопасности для Киева, чтобы обеспечить выполнение любой сделки", - отмечает издание.

Мирные переговоры в Лондоне

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в среду, 23 апреля, в Лондоне должны состояться переговоры с участием представителей Украины, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции.

В состав украинской делегации на предстоящих переговорах войдет, в частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Также от Украины в Лондон поедут министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Вас также могут заинтересовать новости: