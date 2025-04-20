По его словам, это формат, который продолжить легче всего.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает России отказаться от дальнобойных дроновых и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре на 30 суток с возможностью продления.

Он написал в своем Telegram-канале, что, согласно последнему докладу главкома ВСУ Александра Сырского, с начала суток российская армия более чем две тысячи раз нарушала прекращение огня. Зафиксировано 67 российских штурмов, больше всего - на Покровском направлении. Также Россия осуществила 1355 обстрелов, из них 713 - из тяжелого вооружения, и 673 раз применила FPV-дроны.

Украинский президент подчеркнул, что оккупанты не сдержали своего обещания тишины на на всех основных направлениях фронта, а также до сих пор не ответили на украинское предложение 30-дневной полной тишины:

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"Впрочем, сегодня не было воздушных тревог. Итак, это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продолжить. Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. Если Россия не согласится на такой шаг, это будет доказательством, что она хочет делать и дальше только то, что уничтожает жизни людей и продолжает войну".

Перемирие в Украине

Несмотря на объявленное Россией "пасхальное перемирие", Вооруженные силы Украины сообщают о многочисленных нарушениях режима тишины со стороны российских войск.

Реакция международного сообщества на пасхальное перемирие, объявленное Россией, была в основном осторожной и критической, особенно после многочисленных сообщений о его нарушении уже в первые часы после начала.

Лондон призвал Путина наконец ответить на согласие Украины пойти на всеобъемлющее перемирие, чтобы продемонстрировать приверженность миру.

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