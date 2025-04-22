Путин не заинтересован в прекращении войны в ближайшее время, - ISW

Диктатор пытается игнорировать определение четких временных рамок и отказывается от перемирия.

Российский диктатор Владимир Путин постоянно отказывается от предложенного Украиной и США всеобщего прекращения огня, а Кремль избегает очерчивания временных рамок для прекращения войны.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), все это подчеркивает незаинтересованность Путина в прекращении войны путем мирных переговоров в ближайшей перспективе.

"Постоянный отказ Путина от предложений США и Украины о прекращении огня противоречит заявленному подходу (президента США - УНИАН) Трампа, который предусматривает сначала установление прекращения огня, а затем ведение переговоров по более широкому мирному соглашению, а также цели Трампа по достижению длительного мира в Украине", - говорится в отчете ISW.

Видео дня

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины согласиться на полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Путин отклонил это предложение 21 апреля, утверждая, что Украина пытается "перехватить инициативу и говорить о расширении" перемирия. По словам диктатора, России нужно будет "внимательно все оценить".

Конец войны в Украине

Ранее Трамп допустил выход своей страны из переговоров о мире в Украине. Он предположил, что может просто самоустраниться из переговорного процесса и бросить все на произвол судьбы, если задача покажется ему слишком трудной.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что такое заявление Трампа свидетельствует об осознании того, что его "мирный план" близок к полному провалу.

Ранее The New York Post писал, что решение о полном прекращении огня могут принять на следующей неделе.

Вас также могут заинтересовать новости: