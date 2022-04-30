Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обсуждает с Киевом, в том числе, отмену антироссийских санкций.
Об этом он заявил в интервью китайскому Синьхуа.
По логике страны-агрессора, в "мирном договоре" должны быть зафиксированы такие элементы постконфликтного положения дел, как "постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризированный статус Украины, а также гарантии ее безопасности".
"В повестке дня переговоров также вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие", - утверждает министр.
Лавров, говоря о "деэскалации" в регионе добавил, что в "качестве одного из возможных вариантов предусматривается создание института государств-гарантов, среди которых, прежде всего, постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию и КНР".
29 апреля советник главы ОП Михаил Подоляк, занимающийся переговорным процессом, напротив, отметил, что диалог с Россией замедлился.
Причина заключается в том, что Киев получил доказательства зверств российских военных возле столицы, а РФ начала активные боевых действий на востоке Украины.
Украинско-российские переговоры в Турции
29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.
После зверств российских военных в Буче процесс остановился. Впрочем, даже несмотря на это, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров с Путиным.
12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской делегацией вернулись в тупик после "провокаций" в Буче. Позже глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия опроверг заявления россиян о том, что Украина якобы отказалась от Стамбульского коммюнике и изменила свою позицию.
24 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что украинская и российская сторона работают над совместной декларацией. В то же время дипломат указал, что окончательное решение за президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.