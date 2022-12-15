С начала 2023 года обучение у американских инструкторов ежемесячно смогут проходить около батальона украинских военных - 600-800 человек.

Пентагон расширит программу подготовки для украинских военных. Она проходит на базе в Германии.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности. По их словам, президент Джо Байден уже одобрил соответствующее решение на этой неделе.

Согласно решению, с начала 2023 года обучения в американских инструкторов ежемесячно смогут проходить около батальона украинских военных - 600-800 человек. Как известно, сейчас обучение ежемесячно проходят около 300 человек.

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В общем, с начала полномасштабной войны инструкторы из США обучили около 3100 украинцев. Занятия проходили небольшими группами, которых готовили к работе с определенными системами вооружения, как HIMARS.

Кроме того, должна изменится сама программа тренировки. Американцы планируют обучать большие группы, чтобы они отрабатывали передовые тактики ведения боя, в том числе совместные учения, когда пехота учится действовать в координации с артиллеристами.

Как объясняют источники, изменить формат обучения решили именно сейчас, поскольку ранее украинское командование не могло отпускать с передовой на обучение большее количество людей. С наступлением зимы интенсивность боевых действий может быть ниже.

Обучение украинских военных

К весне 2023 года Германия будет обучать для Вооруженных Сил Украины до 5000 военнослужащих.

Великобритания также значительно расширит программу подготовки украинских военных, так, чтобы она предусматривала обучение десятков тысяч солдат. Программу подготовки украинских военных в Британии президенту Украины Владимиру Зеленскому предложил британский премьер-министр Борис Джонсон во время июньского визита в Киев. Джонсон уточнил, что британские военные могут обеспечить подготовку до 10 тыс. украинских военнослужащих каждые 120 дней. 6 июля первая ротация украинских военных прибыла в Великобританию для учений.

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