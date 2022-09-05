Продолжительность боевого курса продлена до пяти недель. Он будет включать новые виды подготовки военных.

Великобритания значительно расширит программу подготовки украинских военных, так, чтобы она предусматривала обучение десятков тысяч солдат.

Продолжительность боевого курса продлена с трех до пяти недель, большая часть обучения и в дальнейшем будет проходить в Британии, сообщает Sky News.

Основной курс, который предлагается Британией, базируется на подготовке пехоты. Он включает в себя обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, маскировку и тактику патрулирования.

Видео дня

Дополнительные две недели позволят получить более продвинутую подготовку, например, по окопной и войне в условиях городской застройки, операций на транспортных средствах и обучения на поле боя в имитируемых боевых условиях.

Около 4700 военнослужащих уже прошли обучение на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Англии с начала обучения в июне, и командиры намерены продолжать поддержку до тех пор, пока Украине будут нужны новые войска для борьбы с Россией.

Обучение проводят подразделения 11-й бригады помощи силам безопасности Британской армии и полка Королевских ВВС вместе с международными инструкторами из восьми других стран, включая Новую Зеландию, Швецию, Норвегию и Нидерланды. Как прокомментировал британский министр обороны Бен Уоллес, это демонстрирует "общую решимость поддерживать Вооруженные силы Украины".

"Учебный курс быстро развивался, и сейчас мы продолжаем его до пяти недель, чтобы обеспечить наилучшую подготовку украинских солдат, которые вскоре будут готовы для активных боевых действий", - сказал он.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им защитить свои дома от незаконного и неспровоцированного российского вторжения, и будем продолжать делать это столько, сколько будет нужно", - подчеркнул министр.

Уоллес уже четыре раза посещал места обучения украинских военных, в частности, последний визит состоялся в пятницу.

Если, как и ожидается, Лиз Трасс станет премьер-министром, Бен Уоллес сохранит свой пост министра обороны.

Как сообщал УНИАН, программу подготовки украинских военных в Британии президенту Украины Владимиру Зеленскому предложил британский премьер-министр Борис Джонсон во время июньского визита в Киев. Джонсон уточнил, что британские военные могут обеспечить подготовку до 10 тыс. украинских военнослужащих каждые 120 дней. 6 июля первая ротация украинских военных прибыла в Великобританию для учений.

Вас также могут заинтересовать новости: