Великобритания значительно расширит программу подготовки украинских военных, так, чтобы она предусматривала обучение десятков тысяч солдат.
Продолжительность боевого курса продлена с трех до пяти недель, большая часть обучения и в дальнейшем будет проходить в Британии, сообщает Sky News.
Основной курс, который предлагается Британией, базируется на подготовке пехоты. Он включает в себя обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, маскировку и тактику патрулирования.
Дополнительные две недели позволят получить более продвинутую подготовку, например, по окопной и войне в условиях городской застройки, операций на транспортных средствах и обучения на поле боя в имитируемых боевых условиях.
Около 4700 военнослужащих уже прошли обучение на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Англии с начала обучения в июне, и командиры намерены продолжать поддержку до тех пор, пока Украине будут нужны новые войска для борьбы с Россией.
Обучение проводят подразделения 11-й бригады помощи силам безопасности Британской армии и полка Королевских ВВС вместе с международными инструкторами из восьми других стран, включая Новую Зеландию, Швецию, Норвегию и Нидерланды. Как прокомментировал британский министр обороны Бен Уоллес, это демонстрирует "общую решимость поддерживать Вооруженные силы Украины".
"Учебный курс быстро развивался, и сейчас мы продолжаем его до пяти недель, чтобы обеспечить наилучшую подготовку украинских солдат, которые вскоре будут готовы для активных боевых действий", - сказал он.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им защитить свои дома от незаконного и неспровоцированного российского вторжения, и будем продолжать делать это столько, сколько будет нужно", - подчеркнул министр.
Уоллес уже четыре раза посещал места обучения украинских военных, в частности, последний визит состоялся в пятницу.
Если, как и ожидается, Лиз Трасс станет премьер-министром, Бен Уоллес сохранит свой пост министра обороны.
Как сообщал УНИАН, программу подготовки украинских военных в Британии президенту Украины Владимиру Зеленскому предложил британский премьер-министр Борис Джонсон во время июньского визита в Киев. Джонсон уточнил, что британские военные могут обеспечить подготовку до 10 тыс. украинских военнослужащих каждые 120 дней. 6 июля первая ротация украинских военных прибыла в Великобританию для учений.