Евросоюз также выделит крупные ассигнования на закупку оружия для Украины.

На следующей неделе Евросоюз объявит о создании миссии по обучению тысяч украинских военнослужащих в Европе и выделит еще около полумиллиарда евро на закупку оружия для Украины.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на дипломатов и официальных лиц ЕС.

Цель состоит в том, чтобы подготовить почти 15 тыс. военнослужащих в нескольких странах, главным образом в Польше и Германии, сообщили представители Евросоюза. Обучение будет варьироваться от стандартной военной подготовки до специализированного инструктажа, исходя из потребностей Украины. ЕС надеется, что миссия начнет функционировать к середине ноября.

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Несколько стран ЕС и НАТО уже помогают обучать вооруженные силы Украины на двусторонней основе, но дипломаты заявили, что коллективные усилия с централизованной командной структурой, которая сможет лучше удовлетворять потребности Киева, будут более экономичными и эффективными.

Министры иностранных дел одобрят эти планы на встрече в Люксембурге в понедельник, сказали источники издания на условиях анонимности. На встрече в Люксембурге министры также одобрят шестой денежный транш объемом около 500 млн евро из Европейского фонда содействия миру, который используется для возмещения расходов стран-членов, поставляющих Украине оружие, боеприпасы и оказывающих ей нелетальную военную помощь.

Таким образом, общая сумма, выделенная ЕС на поддержку безопасности Украины, составит около 3,1 млрд евро. Отдельные страны также выделяют средства сверх этой суммы.

Решения будут объявлены спустя почти восемь месяцев после начала российского вторжения в Украину. Ранее на этой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал ЕС за медлительность в оказании помощи Киеву.

"Мы обсуждали украинскую учебную миссию еще до войны. До войны. На протяжении месяцев до войны. Потом началась война, и люди говорят: "О, нам нужно было сделать это раньше"", – заявил Боррель на конференции послов ЕС.

Обучение украинских военных

НАТО начало готовить военных инструкторов в Украине после того, как Россия аннексировала Крымский полуостров в 2014 году. В Североатлантическом альянсе считают, что подготовка инструкторов является наиболее эффективным способом помочь вооруженным силам Украины, поскольку при этом не требуется, чтобы войска, необходимые для ведения боевых действий, покидали страну.

После начала войны в Украине о масштабной программе подготовки украинских военных объявила Великобритания. К этой инициативе присоединились еще несколько европейских стран.

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