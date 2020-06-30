Италия направила в Украину гумпомощь для борьбы с масштабным паводком на Закарпатье

Кроме того, Европейская комиссия оказывает картографические услуги в пострадавших районах через спутниковую систему ЕС Copernicus.

Италия направила в Украину гуманитарную помощь для борьбы с последствиями паводков и наводнений.

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"Сегодня самолет итальянского правительства доставит пострадавшему населению насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензопилы, электростанции и палатки", - сообщили на сайте Европейской Комиссии.

Кроме того Швеция взяла на себя обязательства направить противопожарные барьеры, шланги и технических экспертов.

Отмечается, что в дополнение к итальянской и шведской помощи Европейская комиссия предоставляет картографические услуги в пострадавших районах через спутниковую систему ЕС Copernicus.

Как сообщал ранее УНИАН, Евросоюз на запрос Украины о помощи в преодолении последствий наводнения активировал Механизм гражданской защиты.

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