Также представительница ЕС Кая Каллас призвала другие страны чаще посещать Киев.

Европейский союз обратился к странам-кандидатам ЕС относительно возможного участия их представителей в параде в Москве 9 мая. Об этом высокий представитель ЕС Кая Каллас сказала на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в Люксембурге.

"Было обсуждено и четко сказано различными странами-членами, что любое участие в параде или празднование 9 мая в Москве не будет восприниматься легкомысленно с европейской стороны, учитывая то, что Россия осуществляет полномасштабную войну в Европе... Мы четко дали понять, что не хотим, чтобы ни одна страна-кандидат участвовала в этих мероприятиях 9 мая в Москве. Так что это было очень четко", - отметила Каллас.

Также журналист спросил у нее, планируют ли европейские союзники визиты в Киев на 9 мая или ближайшие к этой дате дни, на что Каллас ответила:

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"Когда речь идет о визите в Киев, то, конечно, я призываю не только страны-члены ЕС, но и представителей институтов посещать Киев и Украину как можно больше. Чтобы показать нашу солидарность и нашу готовность быть вместе с Украиной. Поэтому, конечно, мы всегда ищем возможности, чтобы посетить Украину".

Парад в Москве 9 мая: важные новости

Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже также заявила, что странам-кандидатам на вступление в Европейский Союз из Западных Балкан дали четкие указания не посещать 9 мая военный парад в Москве. Она отметила, что такой визит в Москву не согласуется с ценностями Евросоюза.

Известно, что в Москву 9 мая могут прибыть северокорейский диктатор Ким Чен Ын, а также президент Китая Си Цзиньпинь. По данным South China Morning Post, в целом Путин может собрать в этот день в Кремле не менее десятка лидеров. По мнению экспертов, это может стать громкой дипломатической победой для российского диктатора.

Тем временем президент Владимир Зеленский пригласил лидеров Европейского Союза 9 мая в Украину. В частности столицу Украины может посетить будущий немецкий канцлер Фридрих Мерц.

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