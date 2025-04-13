Российская сторона говорит о том, что лидер Северной Кореи уже принял приглашение.

По данным Кремля, северокорейский диктатор Ким Чен Ын собирается посетить Россию в ближайшие месяцы. Вероятно, он может присутствовать на Красной площади во время парада 9 мая, пишет South China Morning Post.

Поездка Ким Чен Ына в Москву станет уникальным событием

Отмечается, что если Ким Чен Ын выйдет на трибуну вместе с лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным, это будет сильный сигнал Западу о том, что эти три страны собираются противостоять давлению США.

Эксперты рассказали журналистам, что поездка лидера КНДР станет испытанием для Китая. Они считают, что Пекин против того, чтобы Пхеньян сближался с Москвой.

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В издании напомнили, что по словам представителей Кремля, Си Цзиньпин посетит Москву в начале следующего месяца для участия в мероприятиях 9 мая, включая военный парад. Также российские СМИ писали о том, что уже началась подготовка к визиту Ким Чен Ына в Россию.

По данным издания, Путин пригласил лидера КНДР в Москву во время своего визита в Пхеньян в июне 2024 года. В марте секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу также встречался с Ким Чен Ыном.

В издании подчеркнули, что северокорейский диктатор еще ни разу не посещал Москву. В 2019 и 2023 годах он приезжал на российский Дальний Восток на своем бронепоезде.

Доцент Дальневосточного федерального университета во Владивостоке Артем Лукин в разговоре с журналистами подчеркнул, что такой визит станет отклонением от северокорейской традиции.

"Если Ким приедет на парад Победы в Москву, это будет беспрецедентно. Насколько мне известно, ни один верховный лидер Северной Кореи никогда не участвовал в международных мероприятиях с участием глав государств и правительств разных стран", - сказал он.

Путин собирает как можно больше лидеров

Лукин отметил, что 9 мая на Красной площади могут присутствовать не менее десятка лидеров. Это может стать громкой дипломатической победой для Путина.

Старший научный сотрудник Фонда Джорджа Буша по американо-китайским отношениям Ли Сон Хен заверил, что вероятность того, что Ким Чен Ын и Си Цзиньпин будут присутствовать на параде в Москве 9 мая "крайне высокая".

"Это мероприятие позволит Киму показать себя среди мировых лидеров северокорейской общественности. Единственная оговорка заключается в том, что Ким предпочитает двусторонние саммиты, где он постоянно находится в центре внимания. Кроме того, Ким никогда не участвовал в многосторонних саммитах", - заявил он.

В издании добавили, что Путин приглашал на парад и президента США Дональда Трампа. Тем не менее они так и не достигли договоренностей.

Ли Сон Хен считает, что приглашение Ким Чен Ына, Си Цзиньпина и Трампа на парад на Красной площади является "стратегическим шагом" со стороны Путина. По ее словам, так российский диктатор хочет бросить вызов мировому порядку, возглавляемому США.

Тем не менее Ли Сон Хен уверен, что Трамп не примет приглашение. Он подчеркнул, что у американского лидера может возникнуть личное искушение принять участие в мероприятии, но в глазах западных демократических союзников Вашингтона это будет выглядеть как предательство.

Сигнал для Запада

Почетный профессор Университета Джорджа Мейсона и научный сотрудник Центра Вильсона в Вашингтоне Марк Кац в разговоре с журналистами заявил, что присутствие Ким Чен Ына, Си Цзиньпина и Путина на одном военном параде будет воспринято как "знак единого российско-китайско-северокорейского фронта".

"Но против чего? Если Трамп присоединится к ним, то Россия будет преуменьшать антиамериканский характер мероприятия и подчеркивать его антизападный, антиевропейский и/или антилиберальный характер", - подчеркнул он.

Доцент и заместитель директора Института северокорейских исследований Йонсей в Сеуле Пэк У Ель добавил, что появление Ким Чен Ына на параде поставит Китай в довольно неловкую ситуацию. Он отметил, что Пекин не хочет быть официально связанным с широко обсуждаемым объединением Китай-Россия-Северная Корея.

Россия и Северная Корея - важные новости

Ранее главнокомандующий вооруженных сил США в Тихоокеанском регионе Сэмюэл Папаро заявил, что помощь России со стороны Китая и КНДР угрожает Индо-Тихоокеанскому региону. По словам военного, такое сотрудничество является опасным для войск США в регионе.

Кроме того, в The Wall Street Journal писали, что солдаты КНДР стали самыми опасными противниками на фронте для украинцев. По словам экспертов, северокорейцы молниеносно обучились урокам современной войны.

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