Такой визит в Москву не согласуется с ценностями Евросоюза.

Странам-кандидатам на вступление в Европейский Союз из Западных Балкан дали четкие указания не посещать 9 мая военный парад в Москве, посвященный Второй мировой войне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже перед началом заседания Совета ЕС на уровне глава МИД стран-членов в Люксембурге.

Она рассказала о вчерашнем ужине с представителями стран Западных Балкан, во время которого состоялось много обсуждений относительно ценностей, приведение позиций этих стран к общей внешней политике и политике безопасности, в том числе относительно санкций.

Видео дня

"Включая очень четкие указания от стран-членов ЕС для стран-кандидатов не участвовать в параде 9 мая в Москве, не делать этих путешествий, потому что это не будет согласовываться с ценностями ЕС", - подчеркнула Браже.

Парад в Москве - что известно

По данным СМИ, в этом году на парад в Москву могут приехать лидер Китайской народной республики Си Цзиньпинь и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Известно, что в 2024 году российский диктатор Владимир Путин использовал парад 9 мая для пропаганды войны против Украины и запугивания Запада ядерным оружием. На параде участвовали российские военные, которые воюют в захватнической войне против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: