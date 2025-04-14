Среди потенциальных гостей - будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.

Правительство Украины пригласило высокопоставленных европейских чиновников на 9 мая в Киев в качестве демонстрации дипломатической силы против ежегодного военного парада президента России Владимира Путина в Москве в тот же день.

Как пишет Politico, министр иностранных дел Андрей Сибига в понедельник передал приглашение своим коллегам по Европейскому союзу во время встречи в Люксембурге, призвав их "продемонстрировать наше единство и решимость перед лицом крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны".

Отдельно Зеленский хотел бы принять 9 мая лидеров "коалиции желающих" для того, чтобы "определить гарантии безопасности" для Украины после того, как будет согласовано возможное прекращение огня с Россией, добавил Сибига. США не входят в эту коалицию.

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"Хотя он не уточнил, где пройдет эта встреча, ведутся переговоры о возможном визите на Украину в начале мая глав государств, включая будущего канцлера Германии Фридриха Мерца", - сообщили два дипломата ЕС.

Парад в Москве на 9 мая

По данным российских СМИ, президент России направил приглашения лидерам Израиля, Китая, Бразилии, Словакии и Сербии присоединиться к нему в Москве на праздновании 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Он не пригласил США и большинство стран-членов ЕС.

Ранее бывший президент США Джордж Буш-младший и бывший президент Франции Жак Ширак присутствовали на демонстрации военной пафосности на Красной площади в Москве в 2005 году, но в последние годы никто из западных лидеров на параде не побывал.

Странам-кандидатам на вступление в Европейский Союз из Западных Балкан дали четкие указания не посещать 9 мая военный парад в Москве, посвященный Второй мировой войне.

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