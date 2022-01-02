Папа Римский заявил, что обидеть женщину - значит оскорбить Бога.

Папа Римский Франциск выступает против насилия в отношении женщин и считает, что обидеть женщину – все равно что оскорбить Бога.

Как сообщает DW, об этом он сказал в субботу, 1 января, обращаясь к верующим в Ватикане.

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"Сколько насилия в отношении женщин! Этому должен быть конец! Обидеть женщину - значит оскорбить Бога, принявшего человеческое естество от женщины", - сказал понтифик во время литургии в день Торжества пресвятой Богородицы и Всемирный день мира.

Он отметил, что "матери и женщины не пытаются эксплуатировать этот мир, а дарят ему свою жизнь". По его словам, именно в этом нуждается человечество в наше время, полное кризисов и войн. "Матери знают, как преодолевать препятствия, разногласия и как достичь мира. Так им удается превратить проблемы в возможности для возрождения и роста", - сказал Франциск.

Рождественская месса:

25 декабря 2021 года Папа Франциск отслужил рождественскую мессу перед сотнями прихожан в Соборе Святого Петра в Ватикане несмотря на очередную волну COVID-19, вызванную штаммом "Омикрон".

Понтифик призвал ценить человеческий труд и не допускать смертей на рабочем месте.