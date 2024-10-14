В Москве говорят, конструктивно развивают диалог с Ватиканом.

Папа Римский направил в Москву своего специального "мирного" посланника. Об этом сообщает Vatican News.

"Итальянский кардинал Маттео Дзуппи начинает визит в Москву в рамках порученной ему Папой Франциском миссии по поиску пути к миру в Украине и содействию воссоединению украинских детей с семьями и обмену военнопленными", - говорится в сообщении.

Российское Министерство иностранных дел сообщило, что глава ведомства Сергей Лавров уже провел встречу с папским посланником.

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"Во время беседы стороны подробно обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте конфликта вокруг Украины и коснулись ряда актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня. Отмечено конструктивное развитие российско-ватиканского диалога", - говорится в заявлении МИД России.

Война в Украине: позиция Ватикана

Как писал УНИАН, в прошлом году Дзуппи уже ездил в Москву, после чего хвалил Лаврова за то, что тот согласился его выслушать.

Тогда же он утверждал, что никакого мирного плана не существует, и что его задача - разобраться с гуманитарными вопросами относительно военнопленных, похищенных детей и т.д.

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