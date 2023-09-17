То, что Лавров согласился на встречи с представителями Ватикана, посланник считает "бесспорно позитивным развитием событий".

Посланник Папы Римского по Украине Маттео Дзуппи на этой неделе отправился в Китай в рамках "мирной миссии". Как пишет Vatican News, По возвращении он заявил журналистам, что все стороны "должны двигаться в одном направлении, то есть найти ключ к справедливому и безопасному миру".

Он также отметил усилия главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова, который согласился вести диалог и встречаться с ним. Кардинал заявил, что это "важно, потому что мир достигается путем диалога и поиска возможных и необходимых путей", и добавил, что это "несомненно позитивное развитие событий и согласуется с видением Папы Франциска".

"Мяч не только на поле Украины. Все должны играть. Украина уже подключилась и представила свои предложения. На самом деле каждый должен участвовать в стремлении к миру", – сказал Дзуппи.

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Маттео Дзуппи в РФ - что сообщалось

В конце июня специальный посланник Папы Франциска по Украине Маттер Дзуппи посетил Россию. Кардинал дважды встречался с советником Кремля по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым. Кроме этого, он также встретился с уполномоченной президента России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, в отношении которой суд в Гааге выдал ордер на арест в связи с ее причастностью к депортации несовершеннолетних из Украины во время полномасштабной войны. Целью было обсудить вопросы относительно украинских детей в России. Также была встерча с Патриархом Русской православной церкви Кириллом.

После поездки в Москву Дзуппи заявил, что мирного плана для Украины не существует.

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