Дзуппи сказал, что в России они обсуждали гуманитарные вопросы.

Посланник Ватикана кардинал Маттео Дзуппи заявил, что у них нет мирного плана по завершению войны в Украине.

Как пишет итальянское издание RAI, такое заявление он сделал после визита в Москву в рамках специальной миссии Ватикана. По словам кардинала, ее основным элементом были "гуманитарные аспекты". "Я думаю, что в ближайшие дни вместе с Государственным секретариатом и Папой поразмышляем над тем, чтобы развить то, что мы услышали", - сказал он.

"Нет мирного плана, нет посредничества. Есть великое стремление к тому, чтобы покончить с насилием и сохранить человеческую жизнь, начиная с самых маленьких", - добавил Дзуппи.

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Миссия Ватикана: что известно

Напомним, в конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в некой миротворческой миссии для прекращения войны.

СМИ писали, что Офису президента Украины ничего не известно об этой миссии, а власти не разрешали вести какие-либо переговоры от их имени.

Позже стало известно, что кардинал Маттео Дзуппи должен провести миссию, которая бы поспособствовала "ослаблению напряженности в войне".

5 июня кардинал прибыл в Киев, а на этой неделе встретился в Москве с советником Путина Юрием Ушаковым и главой РПЦ патриархом Кириллом.

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