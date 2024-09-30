Его позицию раскритиковал бельгийский католический университет.

Папа Римский Франциск подвергся критике со стороны Лувенского католического университета в Бельгии из-за заявления о роли женщин в церкви.

Как пишет Reuters, во время празднования 600-летия учреждения он ответил на письмо студентов и профессоров, которые интересовались учением Католической Церкви относительно женщин. "Женщина является дочерью, сестрой, матерью, так же как мужчина является сыном, братом, отцом", - сказал он, отметив, что женщины имеют "плодотворный прием, заботу и жизненную преданность".

После выступления профессора и студенты католического университета заявили о непонимании и неодобрении взглядов Папы. Его позицию назвали "детерминистской и редукционистской".

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Кроме того, король и премьер страны призвали Франциска принять более конкретные меры для помощи жертвам насилия со стороны католического духовенства, а ректор одного из католических университетов попросил его пересмотреть запрет церкви на рукоположение женщин в священники.

Скандалы вокруг Папы Римского

Весной СМИ сообщали, что Франциск якобы приказал епископам не позволять геям учиться на священников, а также употребил гомофобное выражение во время одной из закрытых встреч. Его представитель потом извинился за это.

А в прошлом году он призвал участников всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге "не забывать о наследии империи".

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