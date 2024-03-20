Понтифик считает, что продолжеение войны - это поражение самое по себе.

Папа Римский Франциск призвал к скорейшим мирным переговорам в Украине и Палестине, поскольку продолжение войны, по его словам, это всегда поражение. Об этом сообщает Vatican News.

Понтифик отметил, что "измученные народы Украины и Святой Земли, Палестины и Израиля" сегодня "сильно страдают от ужаса войны".

"Давайте никогда не забывать, что война — это всегда поражение. Нельзя продолжать войну. Мы должны приложить все усилия, чтобы провести переговоры о прекращении войны", — заявил Франциск.

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Заявление Папы Римского о "белом флаге"

Как писал УНИАН, в начале марта Папа Римский Франциск в интервью журналистам заявил, что в российско-украинской войне сторона, которая проигрывает, должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры.

"Я считаю, что сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры", - сказал Франциск.

Его слова вызвали бурю возмущения не только в Украине, но и на Западе, где объяснений от Папы потребовали даже католические епископы.

Зато высказывания Понтифика нашли понимание в Кремле.

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