Кобахидзе говорит, что речь идет о государственных интересах Грузии.

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Украину в том, что она якобы хочет открыть "второй фронт" в его стране.

Так он отреагировал на заявление Посольства Украины, в котором Грузию призвали воздержаться от политизации инцидента с обнаружением взрывчатки, которую вез из Украины в Россию украинец.

"Политизация здесь ни при чем, они угрожали нашим государственным интересам. При чем тут политизация? Безопасность страны - это тоже политический вопрос, но политизация не имеет к этому никакого отношения. Если бы у Украины был посол в Грузии, они, наверное, не сделали бы такого заявления", - цитирует лидера "Грузинской мечты" SOVA.

Он считает, что Грузию "пытаются сделать объектом российской агрессии". "Это еще раз подтверждает то, о чем, в принципе, открыто говорили высокопоставленные чиновники украинского правительства, что они хотели и, вероятно, все еще хотят второго фронта в нашей стране. Мы видели такие факты, которые были выявлены Службой государственной безопасности", - добавил он.

В Грузии нашли взрывчатку у украинца: что известно

5 февраля Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что нашла в микроавтобусе гражданина Украины замаскированные взрывные устройства весом 14 килограммов.

По их словам, устройства и вещества завезли в Грузию из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию, их собирались доставить в российский Воронеж.

СГБ считает, что к делу причастны семь человек из Грузии, трое из Украины и двое из Армении. Организатором называют уроженца Батуми Андрея Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в депутаты Одесского городского совета от "Слуги народа".

После этого Посольство Украины заявило, что проверяет эту информацию и выясняет все обстоятельства инцидента. Они призвали грузинскую сторону воздерживаться от политизации этого дела.

"Выражаем заинтересованность и готовность к конструктивному взаимодействию с правоохранительными и другими компетентными органами Грузии с целью объективного, беспристрастного и всестороннего выяснения всех обстоятельств дела, а также установления реальных его организаторов", - добавили они.

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