Три страны Латинской Америки являются союзниками РФ, поэтому оружие ищут в шести других государствах.

Соединенные Штаты Америки ведут переговоры со странами Латинской Америки о предоставлении Украине советскго и российскго оружия, которое находится на балансе вооруженных сил этих государств. В обмен на это Штаты обещают поставить американскую технику.

Как сообщает Voice of America, глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон отметила, что оружие и боеприпасы советского образца есть у девяти стран Латинской Америки. Однако Куба, Венесуэла и Никарагуа являются союзниками России, поэтому США ведут переговоры с остальными государствами.

"Россия имеет союзников в (правительствах) Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, но шесть других стран имеют российскую военную технику. США пытаются уговорить эти шесть стран пожертвовать Украине российскую военную технику и заменить ее американским оружием", – пояснила Ричардсон.

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По ее словам, из-за введенных санкций операторы российской военной техники в Латинской Америке испытывают трудности с получением от России запасных частей для вооружения. Это существенно затрудняет поддержание боеспособности техники, военных комплексов и летательных аппаратов.

Оружие для Украины: последние новости

В четверг, 20 января 2023 года Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов. Украине предоставят сотни бронированных машин, системы противовоздушной обороны, ракеты и другое вооружение.

Министерство обороны Дании сообщило, что их страна готова передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Кроме того, Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone. Министр обороны Британии Бен Уоллес добавил, что поддержка Украины продолжится "в этом году и в следующем".

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