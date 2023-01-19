Передача самоходных гаубиц Украине приведет к задержке в развертывании 1-й бригады в Дании.

Дания готова передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Правительство Дании уже проконсультировалось с парламентом во время заседания Комитета по вопросам внешней политики, сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании.

Министр обороны страны Якоб Эллеманн-Йенсен приветствовал решение парламента и подчеркнул, что самоходные гаубицы сейчас очень необходимы Вооруженным силам Украины.

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"Я рад, что подавляющее большинство парламентских партий поддерживает эту жертву. Дания была одной из самых активных стран-доноров с начала войны в Украине. Мы должны продолжать быть такими", - отметил министр.

По его словам, Дании сейчас важно найти баланс между помощью Украине и продолжением укрепления собственной обороны. В частности, передача САУ приведет к задержке в развертывании 1-й датской бригады. В связи с этим Дания рассматривает возможность быстрого приобретения новых возможностей.

САУ Caesar: что известно

Caesar-это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. Максимальная дальность стрельбы-42 км. Скорострельность-шесть выстрелов в минуту.

Эти САУ могут использовать несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, которые применяются в странах НАТО.

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