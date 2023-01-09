Такое вооружение есть у наших западных партнеров.

Украина критически нуждается в самоходных минометах, которые имеются у наших западных партеров, поскольку минометы являются наиболее эффективными средствами борьбы с вражеской пехотой.

Военный эксперт Олег Жданов во время эфира на YouTube отметил, что отсутствие такой техники у украинской армии является огромной проблемой.

"Я стараюсь об этом при каждой возможности говорить. Это у нас огроменная проблема, это просто кричащая проблема самоходных минометов, а еще лучше – самоходных автоматических минометов. Ну хотя бы просто самоходных минометов. Миномет – это самое лучшее, самое эффективное средство борьбы с пехотой. При чем – как обороняющейся, так и наступающей, потому что мина падает вертикально, попадает в окоп, разрывается в окопе и во всяком случае вдоль окопа осколки секут все, что там находится. Наступающая пехота – то же самое. Мина имеет контактный взрыватель, от мин нет воронок. Чтобы появилась воронка от мины, надо поставить взрыватель и специальным ключом перевести его в положение "замедленное действие". А во всех остальных случаях заводская установка взрывателя для мин идет такая, что это первый контакт. Она земли коснулась и сразу же взрывается, поэтому на поверхности земли остаются маленькие углубления до 5-7 сантиметров. Дальше – посеченная осколками земля. И осколки разлетаются до 400 метров. Радиус – 400 метров. Теперь представьте, от края до края – 800 метров одна мина", – объяснил он.

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Эксперт подчеркнул, что самоходный миномет имеет бронированную базу, а такого рода техника должна работать сразу за боевыми порядками наших войск. Кроме того, самоходный миномет имеет высокую маневренность.

"Наши минометы – это пережиток прошлого, потому что ствол несут два человека. И то, надо физически здоровых мужиков, чтобы они его подняли, а плиту вообще вчетвером надо тащить. Тягач для миномета – ГАЗ-66. Любая пуля, любой осколок и от этой машины толку уже никакого не будет. Да, можно каким-то джипом его притянуть на передок, но это если джип проходимый, и потянет ли он его. Они очень тяжелые, эти минометы, неповоротливые, а самоходный миномет приехал, развернулся, отстреляли серию, свернулся, отъехал куда-то в кустики, стал в окопчик. И может из этих кустов вести (огонь – ред.), у него дальность до 7 километров, это если мы говорим о 120-мм", – продолжил он.

По словам Жданова, у него нет ответа на вопрос, почему Министерство обороны не просит у наших западных партнеров самоходные минометы.

"Они у них есть, на бронированной базе, в каждой стране есть свой. Вполне можно было бы попросить нормальные минометы и дать их нашей пехоте. Особенно на таких участках, как Бахмут, как Соледа, как Авдеевка, Марьинка, где надо эту пехоту "класть", где пулеметчики не успевают, потому что плотность наступающих 30 человек очень низкая. Для пулеметов это проблематично, расход патронов катастрофический. Ствол перегревается, его надо охлаждать – куча проблем. Миномет вышел, дал серию 5-6 мин и, поверьте, из этих 30 человек ни один не встанет", – резюмировал Жданов.

Вооружение для Украины

Украина скоро получит новую партию танков от Чехии. На одном из танков оставил "автограф" глава чешского правительства Петр Фиала. Чешский премьер-министр сообщил, что защитники Украины получат танки Т-72.

Кроме того, Великобритания впервые рассматривает возможность поставки танков для Украины. Речь идет об основных танках британской армии Challenger 2.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также не исключает возможность поставок Украине тяжелых танков. При этом он уточнил, что и обещать ничего не будет.

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