Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал президента РФ Владимира Путина изменить расчеты в войне и уйти из Украины.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии передаст Украине 600 ракет Brimstone.

Как сообщает британский телеканал Sky News, об этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал на пресс-конференции в Эстонии.

"Если президент Путин делает ставку на то, что нас постигнет усталость, он ошибается", - заявил Уоллес.

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Министр обороны Британии добавил, что поддержка Украины продолжится "в этом году и в следующем". Он добавил, что Британия будет это делать в долгосрочной перспективе.

Также Уоллес призвал Россию покинуть украинскую территорию. "Мы никуда не исчезаем, господин Путин. Мы в этом надолго. Мы выступаем на стороне Украины. Вы должны изменить расчеты, вы должны сделать изменения. Вы должны уйти из Украины", - подчеркнул Уоллес.

Он отметил, что жизненно необходимо, чтобы Россия понимала, что она будет вытеснена из Украины, а украинский суверенитет будет восстановлен.

Как подчеркнул министр обороны, Британия отправит 600 ракет Brimstone для помощи Украине на "театре боевых действий".

Эта информация появилась после подтверждения о предоставлении Украине определенного количества бронированных транспортных средств и танков Challenger 2. "Это будет невероятно важно для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя", - добавил Уоллес.

Оружие для Украины от Великобритании

Как сообщал УНИАН, в декабре правительство Великобритании объявило о помощи Украине на 2023 год. Киев получит несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 286 миллионов евро.

18 декабря стало известно, что Великобритания подтвердила отправку Украине новых высокоточных ракет Brimstone 2.

Brimstone - ракеты наземного или воздушного базирования, разработка компании MBDA UK для Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Ракеты класса "воздух-земля", "земля-земля" предназначены для поражения танков, артиллерийских установок, систем РЭБ, небольших судов и десантных кораблей. После использования их в Афганистане Brimstone модифицировали, добавив лазерное наведение. Это позволило выбирать конкретные и наиболее приоритетные цели. Улучшенная Brimstone 2 поступила на вооружение в 2015 году.

В январе этого года Британия объявила, что передаст Украине один из крупнейших пакетов военной помощи. Британский министр обороны Бен Уоллес отметил, что Лондон готовит для ВСУ эскадрон танков Challenger 2.

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