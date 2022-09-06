Решение вести боевые действия в Украине скорее не поддерживают 18% опрошенных россиян, утверждают во Всероссийском центре изучения общественного мнения.

В Российской Федерации уровень поддержки гражданами проведения так называемой "спецоперации" против Украины немного снизился.

В ходе опроса россиян, проведенного в августе, в среднем 70% респондентов сказали, что поддерживают решение проводить "спецоперацию", сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По его данным, 18% опрошенных граждан скорее не поддерживают решение вести боевые действия в Украине, а еще 12% затруднялись с ответом.

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В конце июня ВЦИОМ сообщал, что 72% респондентов скорее поддерживали решение провести "спецоперацию" в украинском государстве, 17% – скорее не поддерживали, а 11% – затруднялись с ответом.

Напомним, рано утром 24 февраля российские оккупационные войска вторглись в Украину. Власти РФ назвали полномасштабную войну против Украины "спецоперацией" якобы для "демилитаризации" и "денацификации". Противники обстреливали и военные, и гражданские объекты.

В начале сентября заместитель главы Министерства внутренних дел Евгений Енин сообщил, что из-за врагов в нашем государстве уже погибли более 7 тысяч гражданских.

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