в Организации, традиционно, заявили об "обеспокоенности".

В ООН после многих зафиксированных военных преступлений РФ вдруг заподозрили россиян в применении против украинцев "одобренных государством пыток".

Соответствующее предположение экспертов озвучила специальный докладчик ООН по пыткам Элис Джилл Эдвардс, пишет Sky News. Как отмечается, эксперты ООН "выразили обеспокоенность" относительно "спланированных, санкционированных и умышленных" пыток украинских гражданских лиц и военнопленных российскими интервентами.

В частности, их обвинили в применении электрошокера, надевании на голову мешка и имитации казни, повреждениях внутренних органов, трещинах и переломах костей, оскорблениях и психологических травмах. Это было сделано для получения разведывательных данных или принуждения к признанию.

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По словам Эдвардса, последовательность и методы таких действий "включают уровень координации, планирования и организации, а также прямое разрешение, преднамеренную политику или официальную терпимость со стороны высших властей".

"Пытки - это военное преступление, а систематическая или широко распространенная практика пыток – преступление против человечности. Подчинение приказу руководства или директивное указание не могут быть оправданием пыток, и любое причастное к этому лицо должно быть немедленно расследовано и привлечено к ответственности независимыми властями", - сказала спецдокладчик.

Как она объяснила, если обвинения подтвердятся, они станут отдельными нарушениями, и могут быть приравнены к пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания, которые поддерживает государство. Эдвардс вместе с экспертами написала официальное письмо российскому правительству по этому поводу, но дипломатическая миссия России в Женеве проигнорировала запрос о комментариях.

Жестокие преступления РФ - заявления от ООН

В марте в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине при ООН сообщалось, что российские оккупанты применяют к украинским пленным разнообразные виды пыток, которые называют "сессией по денацификации".

Позже в Организации Объединенных Наций заявили, что задокументировали десятки случаев казней военнопленных с начала полномасштабной войны в Украине.

Как ранее писал УНИАН, россияне на всех захваченных территориях создали большую сеть так называемых "застенков". Международные следователи убеждены, что это не были инициативы на местах, а часть спланированной российской стратегии.

Генсек ООН подчеркивал, что российское вторжение в Украину привело к самым массовым нарушениям прав человека в современном мире.

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