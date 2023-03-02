В тюрьмы в первую очередь попадали люди, имевшие отношение к украинским государственным органам или гражданскому обществу- активисты, журналисты, госслужащие и учителя.

Следственный изолятор в Херсоне был частью сети из не менее 20 учреждений, которые, по словам украинских и международных юристов, были частью продуманной российской стратегии по уничтожению украинской идентичности.

"Эти центры содержания под стражей связаны между собой, они ведут себя очень похожим, если не идентичным образом", - сказал изданию CNN Уэйн Джордаш, глава Mobile Justice Team, коллектива международных следователей, поддерживающих Генеральную прокуратуру Украины.

Расследование показало, что российские войска следовали очень конкретному плану в нескольких оккупированных районах с четкими схемами, указывающими на всеобъемлющий план оккупации Украины Москвой.

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"Первый этап, по сути, заключается в задержании и, во многих случаях, убийстве категории людей, называемых "лидерами", то есть тех, кто мог физически сопротивляться оккупации, но также и тех, кто мог противостоять ей культурно", - сказал Джордаш.

В тюрьмы в первую очередь попадали люди, имевшие отношение к украинским государственным органам или гражданскому обществу- активисты, журналисты, госслужащие и учителя.

"Второй этап - своего рода процесс фильтрации, при котором население, остающееся за пределами центров содержания под стражей, подвергается постоянному мониторингу и фильтрации, чтобы любой, кто подозревается в связях с "лидерами" или был причастен к организации какого-либо сопротивления, также затем их идентифицировали и либо депортировали в Россию, либо содержали в изоляторах и подвергали пыткам", - рассказал он.

Джордаш сказал, что эти методы применялись не только в Херсоне, но и в других районах, оккупированных российскими войсками, таких как киевские пригороды Буча и Бородянка. Однако, добавил он, длительная оккупация Херсона позволила российским войскам пойти еще дальше.

Украинские и международные следователи также заявили, что обнаружили финансовые связи этих центров содержания под стражей с российским государством.

"Эти центры содержания под стражей имеют финансовые связи с российским государством. Эти финансовые документы показывают, что гражданская администрация финансируется из России, а гражданская администрация финансирует центры содержания под стражей, поэтому у вас есть очень четкие закономерности и очень четкие связи", - сказал Джордаш, ссылаясь на документы, обнаруженные следователями.

Пыточные РФ на оккупированных территориях

2 марта в Бучанском районе Киевской области эксгумированы тела еще трех человек, погибших во время российской оккупации. Глава полиции Киевской области Андрей Небытов отметил, что это захоронение сделал местный житель во время оккупации примерно 8 марта 2022 года. По предварительной информации, один из погибших - местный житель 50 лет, который был расстрелян в автомобиле, два других неузнаваемы.

В Херсонской области правоохранители нашли семь пыточных и восемь мест несвободы. Только в изоляторе временного содержания подтвердили более 300 случаев пыток.

Глава Луганской ОВА Сергея Гайдай заявил, что российские оккупанты запугивают жителей Луганской области и создают новые пыточные.

Российские захватчики хотят создать на временно оккупированных территориях Украины 24 исправительные колонии. Об этом говорится в распоряжении правительства России.