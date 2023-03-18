Звериная ненависть и бесчеловечное насилие – основное лицо российской агрессии против Украины.

Российские оккупанты применяют к украинским пленным разнообразные виды пыток, которые называют "сессией по денацификации". Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине при ООН.

В документе указано, что пытки и жестокое обращение с гражданами Украины, задержанными на оккупированной территории российскими силовиками, носят повсеместный и систематический характер.

"В районах, перешедших под их контроль, российские власти совершали умышленные убийства гражданских лиц или лиц, не участвовавших в боевых действиях", – говорится в отчете.

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Комиссия установила, что оккупанты достаточно "широко практикуют" незаконное содержания под стражей "широких категорий мужчин, женщин и детей" на оккупированной территории. При этом к действующих или бывшим военнослужащим Украине захватчики применяют особенно изощренные пытки.

В ходе допросов жертвам связывали руки или надевали наручники, связывали ноги, закрывали глаза капюшоном или завязывали лентой, надевали мешки или одежду на голову. Такие допросы сопровождались жестокими избиениями, которые сами оккупанты называют "сессией по денацификации".

Пленных избивали прикладами и дубинками, применяли к ним электрошокеры, применяли сексуальное насилие, на длительное время оставляли на холоде. В некоторых случаях "пытки сопровождались казнями".

"Одним из таких методов [пыток] было поражение электрическим током с помощью военного телефона, известного как "тапик", подключенного к электрическому кабелю с зажимами на ногах, пальцах или половых органах мужчин. Оккупанты называли это "звонком Ленина" или "звонком Путина", – говорится в докладе.

Один из бывших пленников рассказал, что его избивали просто за то, что он "разговаривал на украинском языке" или за то, что "не помнил слова гимна Российской Федерации".

В отчете подчеркивается, что одни и те же методы пыток практикуются на всей оккупированной территории, что говорит "систематическом и повсеместном" характере этих действий.

Пытки как метод ведения войны Россией

Российские оккупанты на всех захваченных территориях создали обширную сеть так называемых "пыточных". Международные следователи полагают, что это не были инициативы на местах, а часть спланированной российской стратегии.

О пытках в российском плену рассказывают не только украинцы, которым удалось вырваться на свободу, но также граждане других стран. Освобожденный британский солдат Шон Пиннер, который защищал Украину в рядах ВСУ и попал в российский плен, рассказал британским СМИ о нечеловеческом обращении оккупантов.

При этом насилие со стороны россиян хотя и системное, зачастую просто бессмысленное. Например, священнослужитель Василий Вырозуб, который попал в российский плен, рассказал, как россияне пытались выбить из него информацию о том, "где скрывается Бандера".

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