Украина подготовит скоординированный с партнерами проект резолюции Гененеральной Ассамблеи ООН о спецтрибунале для России.

Вопрос создания специального международного трибунала, который будет судить российское военно-политическое руководство за преступление агрессии против Украины, обсуждался сегодня на совещании, которое провел президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно сообщению Офиса главы государства, Зеленский подчеркнул, что оккупационные российские войска в Украине прибегают к тяжелейшим формам агрессии: незаконная аннексия территорий, убийства, пытки, изнасилование мирного населения, геноцид, уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и тому подобное.

"Трибунал необходим для того, чтобы наказать агрессора, который начал неспровоцированную войну против нашей страны, и таким образом восстановить справедливость", - отметил президент.

По его словам, без наказания РФ за преступление агрессии мировая архитектура безопасности будет разрушена и больше ни одна страна не будет чувствовать себя защищенной.

"Зеленский поручил разработать проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости создания специального международного трибунала, который был бы скоординирован с позицией партнеров Украины. Также на встрече было принято решение проанализировать механизм формирования трибунала путем подписания рядом стран-партнеров соответствующего международного соглашения. При этом для остальных государств останется возможность, не будучи учредителями трибунала, поддерживать его деятельность и признавать решения", - отмечается в сообщении ОП.

Спецтрибунал для россиян - что известно

Как сообщал УНИАН, 21-22 марта в Страсбурге собирались представители 33 государств, сотрудничающих над созданием Спецтрибунала по преступлениям России в Украине.

Ранее, 19 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию о создании трибунала для высшего руководства России, в частности для Владимира Путина, за преступления и агрессию против украинцев.

26 января Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию, которая призывает к созданию специального трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Беларуси за совершение преступления агрессии против Украины. Местом проведения трибунала предлагается Гаага.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-членов Европейского Союза поддержать трибунал против Российской Федерации и компенсационный механизм за нанесенный ею ущерб.

20 марта Зеленский заявил, что круг партнеров Украины, которые готовы работать вместе для наказания России за агрессию, расширяется.

По состоянию на начало июня создание спецтрибунала для российских оккупантов поддержали уже 38 государств, среди которых страны Европы, США, Канада, Австралия и другие.

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