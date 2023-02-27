Гутерриш хочет принять поправки к Декларации прав человека, чтобы укрепить документ.

Российское вторжение в Украину привело к самым массовым нарушениям прав человека в современном мире. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гетерриш, выступая на открытии основной ежегодной сессии Совета ООН по правам человека.

Он отметил, что нападение России на Украину привело к огромному количеству жертв, масштабным разрушениям и массовым перемещениям гражданского населения.

Гутерриш посетовал, что некоторые правительства просто игнорируют Всеобщую декларацию прав человека, другие пытаются ее разрушить. В этом контексте генсек ООН призвал обновить Декларацию, которая "подвергается нападкам со всех сторон".

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Также он считает, что пренебрежение правами человека в современном мире стало "тревожным звонком".

Российские преступления в Украине

С первых дней российского вторжения в Украину начали фиксироваться многочисленные факты нарушения правил ведения войны и откровенных военных преступлений со стороны армии агрессора.

Наиболее известным, хотя и далеко не единственным эпизодом в этом контексте стали массовые убийства и пытки гражданского населения в городе Буча, который был оккупирован около месяца.

Российские военные преступления в Украине получили огромный международный резонанс. Многие авторитетные издания за рубежом прилагают усилия к тому, чтобы как можно больше людей узнали о зверствах оккупантов.

В Госдепе США полагают, что Путин не сможет избежать международного трибунала, хотя и считает себя неуязвимым. Его ожидает судьба Милошевича и Пиночета.

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