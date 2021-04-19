Немецкие евродепутаты считают, что газопровод нужно включить в пакет ответа на российское стягивание войск, но Австрия вообще против новых санкций.

На фоне стягивания войск России к границам Украины председатель консервативной Европейской Народной партии в Европарламенте Манфред Вебер (в Германии член партии ХСС) призвал министров иностранных дел ЕС послать "единодушный сигнал российской власти". В частности, он указал пальцем на сомнительный газопровод "Северный поток-2".

"Если ситуация на востоке Украины ухудшится, "Северный поток-2" не сможет больше существовать", - цитирует его слова Die Zeit.

Издание напоминает, что министры иностранных дел стран ЕС соберутся сегодня для обсуждения ситуации у украинской границы. По словам Вебера, ситуация ухудшается чуть ли не каждый день. А президент России Владимир Путин пытается создать "реальную угрозу и продемонстрировать силу".

"В сочетании с другими действиями, такими как кибератаки, кампании по распространению дезинформации или попытки убийства, это реальная угроза для ЕС и Запада", - сказал евродепутат.

Читайте такжеDie Welt: Берлин считает, что войска РФ возле Украины - не причина похоронить "Северный поток-2"Поэтому, по его словам, очень важно отреагировать очень четко на стягивание войск к границе Украины без преувеличения реакции. Однако, по мнению Вебера, лишь дипломатического давления не хватит.

"Предыдущие санкции подтвердили, прежде всего, единство ЕС и США. Это были важные сигналы. Российская эскалация на востоке Украины имеет другой характер и требует замораживания счетов олигархов или даже отключения России от системы SWIFT в экстремальных ситуациях", - добавил он, напомнив о международной системе электронных переводов.

Зависимость потока газа от поведения России

Однако, по словам Вебера, эскалация еще не достигла такого уровня для таких радикальных шагов. Но если ситуация ухудшится, последствия должны также касаться и газопровода "Северный поток-2".

"Можно достроить "Северный поток-2", но сделать поток газа через него зависимым от поведения российской власти. Если и это не поможет, тогда "Северный поток-2" не сможет больше существовать", - сказал Вебер.

Председатель "Свободной демократической партии" Германии по внешнеполитическим вопросам Александр Граф Ламбсдорфф заметил, что Путин создает условия для военной операции. Европа теперь должна послать Кремлю сигнал, что в случае атаки "санкции, которые были до этого времени очень мягкими", будут радикально усилены.

"А также проект "Северный поток-2" должен быть отменен немедленно, это же очевидно", - сказал он.

Читайте такжеSüddeutsche: Запад может сделать 5 вещей, чтобы предотвратить новую войну в УкраинеГазопровод уже готов на 95%. Он должен перекачивать 55 миллиардов кубометров природного газа ежегодно из России в Германию. США боятся, что проект сделает Европу слишком зависимой от российского топлива, поэтому хочет остановить его строительство с помощью санкций. Страны Восточной Европы, такие как Польша, Литва, Латвия и Эстония, тоже выступают против газопровода.

Оборонительное вооружение для Украины

Представитель ХДС по иностранным делам в Европарламенте Михаэль Гахлер поддержал передачу оборонительного вооружения армии Украины.

"Если там есть российские танки, тогда у украинцев должны быть противотанковые ракеты для обороны, как только эти танки пересекут границу", - сказал он, отметив, что у Украины есть законное право "на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Хартии ООН".

"Если отдельная страна НАТО или партнеры ЕС передадут такое оружие, здесь не будет что критиковать. Только Россия ведет себя агрессивно", - сказал Гахлер.

Между тем, правительство Австрии выступило против новых санкций против России.

"Наше внимание на данный момент должно быть сосредоточено на том, чтобы приблизить деэскалацию и оживить диалог", - сказал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

Читайте такжеDie Welt: Западу пора возродить правила Холодной войны для РоссииОн добавил, что Вена очень "обеспокоена нарушением режима прекращения огня на линии разграничения, а также движением росссийских войск возле границы Украины и в Крыму. Он призвал использовать все возможные форматы включительно с Трехсторонней контактной группой, Нормандским форматом и ОБСЕ, которые "были созданы именно для таких ситуаций".

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань