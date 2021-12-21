Канцлер Германии выразил обеспокоенность перемещением российских войск к границе с Украиной и подчеркнул "насущную необходимость деэскалации ситуации".

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на границах Украины.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Во время телефонного разговора с Путиным канцлер Германии выразил обеспокоенность перемещением российских войск к границе с Украиной.

Он подчеркнул "настоятельную необходимость деэскалации ситуации", говорится в заявлении ведомства федерального канцлера по результатам разговора.

Одной из тем разговора между Шольцем и Путиным было также состояние выполнения минских договоренностей. Шольц отметил важность возобновления переговоров в "нормандском формате".

В свою очередь в Кремле по результатам разговора председателя немецкого правительства с российским президентом сказали, что вопрос конфликта на Донбассе был рассмотрен по просьбе Шольца. В этом контексте Путин отметил, что "Киев упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским договоренностям", что, по мнению российского президента, "мешает возможному проведению нового саммита в "нормандском формате", говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как сообщал УНИАН, сегодня Путин также пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время разговора лидер страны-агрессора назвал условие проведения встречи в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе. Также Путин в очередной раз заявил, что Украина якобы затягивает переговорный процесс.

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Новый канцлер Германии

24 ноября Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партии "Союз-90/Зеленые" и Свободная демократическая партия представили коалиционное соглашение. Оно было подписано 7 декабря и должно стать "дорожной картой" правящей коалиции в Германии на ближайшие четыре года.

8 декабря Депутаты немецкого Бундестага (нижней палаты парламента) избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером.

Возможная эскалация на границе: что известно

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.