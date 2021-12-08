Теперь будущий канцлер поедет на встречу с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Именно глава государства назначит его на эту должность.

Депутаты парламента Германии избрали новым канцлером страны социал-демократа Олафа Шольца.

Как сообщает Reuters, избрание Шольца завершило 16-летнее правление Ангелы Меркель и проложило путь для проевропейской коалиции, которая пообещала увеличить "зеленые" инвестиции.

63-летний Шольц, который в последнем правительстве Меркель занимал пост вице-канцлера и министра финансов, получил подавляющее большинство в 395 голосов от депутатов Бундестага.

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Шольц был выдвинут на пост канцлера президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Согласно немецким законом, канцлер избирается тайным голосованием без прений. Он должен получить абсолютное большинство голосов в первом туре. В Бундестаге сейчас 736 парламентариев, Шольц должен был набрать как минимум 369 голосов.

Теперь будущий канцлер поедет на встречу с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером в дворец Бельвю. Именно глава государства назначит его на эту должность. После чего Олаф Шольц примет присягу в парламенте.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря Социал-демократическая партия Германии, "Союз 90 / Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии создали в парламенте коалицию. В совокупности они занимают 416 мест. Таким образом, пост канцлера Шольцу был обеспечен.

Выборы нового состава Бундестага в Германии состоялись 26 сентября. Меркель решила не выдвигать свою кандидатуру на этих выборах. 26 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий. До формирования нового правительства Меркель продолжала выполнять обязанности канцлера.

Автор: Виталий Саенко