Во время разговора с Макроном Путин в очередной раз заявил, что Украина якобы затягивает переговорный процесс.

Во вторник, 21 декабря, президент России Владимир Путин поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время разговора российский лидер назвал условие проведения встречи в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В частности, во время разговора с Макроном Путин в очередной раз заявил, что Украина якобы затягивает переговорный процесс.

"Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевской власти по реализации минского "Комплекса мер" зависит и возможность проведения нового саммита в нормандском формате", - сообщил Кремль.

Читайте также"Это не наш выбор": Путин заявил, что РФ не хочет кровопролитияВ то же время Путин не уточнил, каких именно "конкретных шагов" ждет от украинской стороны.

Кроме того, Макрон и Путин обсудили предложенные Москвой так называемые "гарантии безопасности" в Европе. Путин проинформировал Макрона о "российской дипломатии, которая проводится по этой теме".

Напомним, на прошлой неделе Россия провела свои "красные линии" для НАТО и США. Они включают требования к Альянсу отказать Украине в членстве, брать у Москвы согласие на размещение войск в бывших коммунистических странах Европы и избегать развертывания военных сил или учений в ближайшем будущем в странах, граничащих с РФ.

Как сообщал УНИАН, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт во время визита в Литву заявила, что Российская Федерация не может "диктовать" странам НАТО, что им делать в контексте региональной безопасности. "Мы должны говорить друг с другом, а это значит обсуждать предложения, которые выдвинула Россия. Это правильно и важно. Впрочем, не может быть так, чтобы Россия диктовала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать", - отметила Ламбрехт.

Россия против движения Украины в НАТО

Владимир Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО. Он заявил, что потребует от Альянса гарантии невступления Украины в Альянс.

Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красные линии" относительно возможного членства Украины в Альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подтвердил, что РФ не имеет права вето на членство Украины в НАТО. Однако 9 декабря он пригласил представителей России встретиться в рамках заседания Совета НАТО-РФ на фоне накопления российских войск в Украине.

В Украине убеждены, что внеблоковость Украины никоим образом не уменьшит "аппетит" Путина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что североатлантическое будущее Украины решает ее народ, а не Россия.

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