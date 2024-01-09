В МИДе призвали мир не позволять проводить российские провокационные выставки о разрушенных и оккупированных россиянами украинских городах.

В итальянском городе Модена (регион Эмилия-Романья) отменили разрешение на проведение лживой пропагандистской выставки о "возрождении" оккупированного россиянами Мариуполя.

Об этом спикер МИДа Олег Николенко сообщил в соцсети. "По обращению украинской стороны мэрия итальянского города Модена отозвала разрешение на проведение пропагандистской выставки об оккупированном Мариуполе", - отметил Николенко.

Спикер отметил, что в МИДе искренне приветствуют это решение. "Благодарны как мэрии города, так и украинцам в Италии, которые не дали ввести в заблуждение итальянское общество о последствиях российских преступлений в Мариуполе и Украине", - добавил Николенко.

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"Призываем и другие города в мире не предоставлять площадок для подобных российских провокаций. Это станет важным вкладом в победу Украины над российской агрессией", - подчеркнул спикер.

Выставка о Мариуполе в Италии

Ассоциация деятелей культуры Russia Emilia-Romagna собиралась провести в городе Модена пропагандистскую выставку "Мариуполь. Возрождение после войны".

Посол Украины в Италии Ярослав Мельник опубликовал письмо, адресованное мэру Модены. Дипломат называл лекции, посвященные оправданию войны РФ против Украины, недопустимыми и аморальными.

По данным мэрии Мариуполя, с начала полномасштабной войны в городе было повреждено 90% жизненно важной инфраструктуры.

В результате нападения войск РФ были убиты около 22 тыс. мирных людей. Осенью 2022 года сообщалось, что около 200 тыс. жителей города выехали на подконтрольную часть Украины.

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