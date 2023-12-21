Андрющенко добавил, что среди прочего в "бавовну" превратились и 10 оккупантов, которых ночью привезли в госпиталь в тяжелом состоянии.

Во временно оккупированном Мариуполе произошла "бавовна". Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Вчера снизошла кара небесная на территорию бывшего хладокомбината в Кальгорском районе. Где оккупант неосторожно спрятал БК и технику. Как спрятал, теперь и не досчитается. Все в минус", - сообщил он.

Андрющенко добавил, что в "бавовну" превратились и 10 оккупантов, которых ночью привезли в госпиталь в тяжелом состоянии.

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"Дважды в неделю. Приятный рекорд. Просто шикарные сутки. Русня, хлебало? Паники нет? ПВО все сбили? (с)", - прокомментировал Андрющенко.

"Бавовна" в Мариуполе

В городе время от времени происходит "бавовна", которую оккупантам устраивает местное движение сопротивления. Так трупы российских оккупантов часто находят на местных пляжах.

Из-за постоянной "бавовны" мер Мариуполя Вадим Бойченко считает, что город стал опасным для пребывания оккупантов. При этом российские военные почти постоянно перевозят на грузовиках по временно оккупированному Мариуполю зубы дракона.

ВСУ во время атаки 19 мая в оккупированном Мариуполе попали в здание командного пункта аэропорта. А прошлой зимой в Мариуполе прогремело 12 взрывов, был поражен склад боеприпасов в аэропорту и места базирования врага в Кальмиусском районе.

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